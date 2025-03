Brasil registra cerca de 10 milhões de estudantes no ensino superior

Segundo a 15ª edição do Mapa do Ensino Superior no Brasi, número representa um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior; matrículas EAD representam quase metade do total de alunos no Brasil: 49,3%

Em 2023, o Brasil alcançou um marco significativo no setor de ensino superior, com quase 10 milhões de estudantes matriculados. Este número representa um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior, destacando um crescimento notável no setor educacional do país. Este avanço foi majoritariamente impulsionado pelas instituições privadas, que agora concentram 79,3% das matrículas, um aumento de 7,3% em comparação a 2022. No entanto, este crescimento também traz à tona desafios consideráveis, especialmente no que se refere à evasão escolar.

O ensino à distância (EAD) está rapidamente se aproximando do ensino presencial em termos de matrículas e é esperado que o ultrapasse nos próximos anos. Em 2023, 50,7% das matrículas ainda eram presenciais, enquanto os cursos EAD já representavam 49,3% do total, um crescimento de 3,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Apesar deste crescimento, a evasão escolar continua sendo um problema crítico, com taxas de abandono chegando a 60% em alguns cursos, especialmente na modalidade à distância. Lúcia Teixeira, presidente da Unisanta, destaca que a questão financeira é um dos principais fatores para a alta taxa de evasão, com muitos estudantes necessitando de financiamento para prosseguir com seus estudos.

Os programas de financiamento, como o ProUni e o Fies, têm enfrentado desafios significativos, com uma redução no número de bolsas e inscrições. Em 2023, apenas 1% dos calouros utilizaram o Fies, e o ProUni reduziu suas bolsas de 610.000 para cerca de 403.000. Lúcia Teixeira sugere que a ampliação de programas educacionais públicos é essencial para melhorar o acesso ao ensino superior. Ela ressalta que as regras restritivas do Fies e a incerteza sobre a renda futura dos estudantes tornam o financiamento institucional uma opção mais atraente.

O desafio agora é garantir que os alunos concluam seus cursos, com a expectativa de que novas políticas públicas tornem o ensino superior mais acessível e eficiente. Atualmente, apenas 20% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estão matriculados no ensino superior, um número que está bem abaixo da meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. A implementação de políticas eficazes e inclusivas é crucial para aumentar este percentual e assegurar que o crescimento no número de matrículas se traduza em um aumento no número de formandos.

