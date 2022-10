Brasil registra mais de 21 mil eventos violentos em um ano, segundo relatório

Eventos ligados à atos policiais representam 55% em sete Estados brasileiros monitorados pelo Observatório da Segurança; no Rio de Janeiro, o número chega a 67%

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Uma operação policial realizada na Vila Cruzeiro, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou pelo menos 23 mortos



A Rede de Observatório da Segurança registrou, entre agosto do último ano e julho deste ano, mais de 21 mil atos violentos em sete Estados brasileiros: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Dos 16 indicadores de violência, as ações policiais continuam representando mais da metade destes registros. Em números absolutos, São Paulo é o Estado que representa o maior número de ações de policiamento e de denúncias abusos de agentes. Já o Rio de Janeiro é o Estado com a maior letalidade nesses eventos. Para Bruno Paes Manso, coordenador da Rede de Observatório da Segurança em São Paulo, o patrulhamento ostensivo é necessário, mas é preciso mais investigações. “É o movimento que a gente capta: muito mais um policiamento ostensivo do que a investigação policial. O policiamento brasileiro, e podemos identificar a partir destes números, é muito centrado no patrulhamento ostensivo nos territórios vistos como perigosos, muito mais do que na inteligência e na investigação da operação do crime”, explicou o especialista. De agosto do ano passado a julho desse ano, foram 59 eventos violentos por dia nos sete Estado. Os eventos ligados às polícias representam 55% do monitoramento, mas no Rio, chegam a 67%.

*Com informações do repórter Vitor Moraes