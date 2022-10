Candidato a governador, Tarcísio vai a Feira do Empreendedorismo em SP

Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro ressalta a importância do alinhamento dos governos estadual e federal para fomento aos empresários por meio de crédito facilitado

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) é candidato ao Governo de São Paulo



O candidato ao governo de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), compareceu à Feira do Empreendedorismo na capital paulista e falou sobre suas propostas para fomentar a área em São Paulo. Para o político apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na definição do pleito do principal Estado do país, e necessário facilitar a vida do empreendedor. “É fomentar por meio do crédito facilitado, por meio da capacitação profissional e da redução da carga tributária. São três alavancas fundamentais para vermos o empreendedorismo florescendo. Se diminuirmos a carga tributária, diminuir impostos, vai sobrar dinheiro para investimento. Queremos facilitar a vida do empreendedor, por exemplo, alongando o prazo de pagamento do ICMS. Coisa tranquila de fazer, pois teremos o recebimento da receita ainda no exercício, no entanto, dá um alívio financeiro importante”, disse. Tarcísio ressaltou que é necessário ser mais ‘agressivo e ousado’ para gerar competitividade no Estado, mas afirma que eventual governo não dará ‘cavalo de pau’ ou ‘guinada brusca’. Para gerar impulsionamento para os empresários, o político alegou que é necessário olhar para as eleições para a presidência da República. “Um alinhamento é fundamental para trazermos crédito. A desconexão do governo do Estado com o governo federal é ruim”, considerou.

*Com informações do repórter Vinicius Moura