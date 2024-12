Brasil registra quase 6 mil mortes por dengue em 2024

Número não apenas supera o total de óbitos dos sete anos anteriores, mas também destaca um aumento drástico em relação a 2023, quando o país já havia registrado um recorde de 1.179 mortes

O Brasil enfrenta uma crise alarmante com a dengue em 2024, prestes a atingir a marca de 6 mil mortes causadas pela doença, o maior número já registrado desde o início da série histórica. De acordo com dados do painel de monitoramento das arboviroses, até 7 de dezembro, foram contabilizadas 5.922 mortes. Este número não apenas supera o total de óbitos dos sete anos anteriores, mas também destaca um aumento drástico em relação a 2023, quando o país já havia registrado um recorde de 1.179 mortes. Além disso, o Brasil enfrenta mais de 6.606.000 casos de dengue, com mais de 1.000 ainda sob investigação.

O estado de São Paulo lidera em números totais, com mais de 2 milhões de casos prováveis, seguido por Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, que também apresentam altos índices de infecção. No entanto, quando se analisa o coeficiente de incidência, o Distrito Federal se destaca, com 9.899 casos para cada 100.000 habitantes. Este cenário preocupante levou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a apontar as mudanças climáticas e o aquecimento global como fatores que contribuem para o aumento dos casos de dengue no Brasil.

Em resposta à crise, a ministra Nísia Trindade enfatizou a importância da colaboração entre o governo federal e as prefeituras para enfrentar o desafio do saneamento básico no país. Ela destacou que a ação coletiva é crucial para a prevenção da dengue, ressaltando a necessidade de medidas eficazes para combater a proliferação do mosquito transmissor.

