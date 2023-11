Brasil se despede do Parapan de Santiago com melhor campanha da história

Das 17 modalidades disputadas, os atletas brasileiros conseguiram o ouro em dez, e totalizaram 343 medalhas no total

Reprodução/Twitter/@cpboficial Daniele Souza conquistou medalha de ouro no badminton WH1



O Comitê Paralímpico Brasileiro se despediu dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, neste domingo, 26, com a melhor campanha da história. Foram 343 medalhas, sendo 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes. O país superou todos os recordes da edição realizada em Lima, no Peru, em 2019. Naquele ano foram 308 medalhas no total. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 166 medalhas no total, seguido de Colômbia, México e Argentina. Das 17 modalidades disputadas, os atletas brasileiros conseguiram o ouro em dez. Além disso, 40% dos atletas da delegação brasileira disputaram os Jogos pela primeira vez. Desde a edição de 2007 o Brasil mantém a primeira posição no quadro de medalhas.

*Com informações do repórter Daniel Caniato