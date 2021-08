Com recorde mundial, Wallace Santos é ouro no arremesso de peso F55

Com a marca de 12.63 metros, o brasileiro ultrapassou o búlgaro Ruzhdi Ruzhdi, que levou prata na categoria; atleta também consquistou o primeiro lugar nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019

Wander Roberto/Comitê Paralímpico Brasileiro Wallace Santos atingiu a marca de 12.63 metros em sua sexta e última tentativa de arremesso



Wallace Santos conquistou, nesta sexta-feira, 27, o ouro para o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio e bateu o recorde mundial no arremesso de peso F55, categoria para atletas com deficiências no membros inferiores que competem em cadeiras de rodas, com a marca de 12.63 metros, alcançada em sua última tentativa. O brasileiro ultrapassou o recordista anterior, o búlgaro Ruzhdi Ruzhdi, que detinha o título com a marca 12,47 metros. Nesta sexta-feira, o búlgaro fez 12,23m e levou a prata, enquanto o polonês Lech Stoltman completo o pódio, com 12,15m.

Quem é Wallace Santos?

O carioca trabalhava para uma empresa de ônibus, quando, em 2007, o macaco hidráulico não suportou o peso e o veículo caiu sobre o seu corpo. No acidente, Wallace fraturou uma vértebra da coluna lombar e ficou paraplégico. Em 2013, ele participava de um projeto social em conjunto com a polícia militar do Rio de Janeiro quando conheceu o esporte paralímpico pelo lançador de dado Jonas Licurgo. O atleta, 1º do mundo em 2017 no lançamento de dardo, emprestou sua cadeira para Wallace treinar. A treinadora Jurema Henrique presenciou a cena e o convidou para treinar frequentemente. Jurema morreu em novembro de 2020, aos 67 anos. A primeira convocação de Wallace pela Seleção Brasileira foi em 2016, para os Jogos Paralímpicos do Rio. Nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, Wallace Santos conquistou o ouro.