Brasil se prepara para a Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20

O Brasil sediará, entre os dias 6 e 8 de novembro, em Brasília, a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20. Criado em 2010, o grupo discutirá propostas para contribuir com questões globais. O evento é organizado pelas duas casas do Congresso Nacional, em parceria com a União Interparlamentar. A presidência brasileira do G20 definiu como temas prioritários o combate à fome, à pobreza e à desigualdade. A cúpula, que teve seu formato atual definido em 2018, em Buenos Aires, contará com a participação de 62 delegações de 35 países. Também estarão presentes representantes de sete instituições internacionais, incluindo a Organização das Nações Unidas e o Parlamento do Mercosul. O G20 reúne as maiores economias mundiais e trabalha a partir da cooperação interparlamentar e da troca de informações.

Pela primeira vez, o Brasil está à frente da presidência do grupo, com mandato até 30 de novembro deste ano. Dados da ONU para Agricultura e Alimentação indicam que uma em cada cinco pessoas em 59 países enfrentaram insegurança alimentar em 2023. As delegações devem refletir e dialogar sobre como os parlamentos podem auxiliar na definição de políticas que garantam a segurança alimentar e nutricional da população. Ao final dos trabalhos, será produzido um documento consensual entre os representantes, que será entregue à cúpula de líderes do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

