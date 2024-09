Brasil sobe para segundo lugar no ranking de maiores juros reais

Selic aumentou em 0,25 ponto percentual, atingindo 10,75% ao ano; na última divulgação, em 31 de julho, país ocupava a terceira colocação

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Ranking mundial de juros reais é uma compilação dos 40 países mais relevantes do mercado de renda fixa mundial nos últimos 25 anos



O Brasil passou a ter o segundo maior juro real do mundo após a recente decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a taxa básica de juros. A taxa Selic foi aumentada em 0,25 ponto percentual, atingindo 10,75% ao ano. Com essa elevação, o Brasil fica atrás apenas da Rússia no ranking mundial de juros reais, superando países como Turquia, México, Indonésia e Índia. A taxa real de juros é calculada com base na combinação da inflação projetada para os próximos 12 meses. Apesar das recentes declarações do governo sobre a questão fiscal, que podem aliviar parcialmente a abertura das curvas de juros, a combinação de uma inflação mais forte e um cenário externo desafiador continua a pressionar o fechamento da taxa real de juros. Segundo um levantamento divulgado pelo MoneyYou, os juros reais do Brasil ficaram em 7,33%, enquanto a Rússia lidera o ranking com uma taxa real de 9,05%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ranking mundial de juros reais é uma compilação dos 40 países mais relevantes do mercado de renda fixa mundial nos últimos 25 anos, com simulações de cenários e também um ranking nominal das maiores taxas da atualidade. Na última divulgação, em 31 de julho, o Brasil ocupava a terceira colocação. A Argentina, apesar de ter perdido para a Turquia o posto de maiores taxas nominais, continua com o último lugar no ranking devido à sua altíssima inflação, que derruba as taxas reais.

Publicado por Luisa Cardoso