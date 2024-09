Brasil tem mais de 4,5 mil municípios em alerta para alto risco de sarampo

País que em 2016 foi considerado livre da doença, perdeu esse status em 2019 após vírus voltar a circular por mais de 12 meses

Marcelo Camargo/Agência Brasil A vacina tríplice viral, que também protege contra a rubéola, é essencial para reduzir as chances de contrair a doença



A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) divulgou dados alarmantes sobre a situação do sarampo no Brasil. Segundo a entidade, 4.587 municípios estão em alto risco para a doença, representando 86% das cidades brasileiras. Além disso, 225 municípios foram categorizados como de risco muito alto, enquanto 751 estão em risco médio e apenas quatro em risco baixo. O Brasil, que em 2016 foi considerado livre do sarampo, perdeu esse status em 2019 após a doença voltar a circular por mais de 12 meses. Desde então, o país enfrenta dificuldades para recuperar os índices positivos. A OPAS destacou que, a partir de 2022, houve uma tentativa de recuperação, mas alguns estados, como Rio de Janeiro, Amapá, Pará e Roraima, ainda apresentam uma situação muito preocupante.

Para combater o avanço do sarampo, a organização recomenda que o Ministério da Saúde intensifique a busca ativa de casos e promova a conscientização sobre a importância da vacinação. A vacina tríplice viral, que também protege contra a rubéola, é essencial para reduzir as chances de contrair a doença.

