Brasil tem apenas 40% da população vacinada contra a gripe

EFE/EPA/NARONG SANGNAK Foram aplicadas aproximadamente 13,9 milhões de doses em idosos



A campanha de vacinação contra a gripe, que teve início em 7 de abril, ainda enfrenta desafios para atingir sua meta de imunizar 90% da população-alvo. Até o momento, apenas 40% dessa meta foi alcançada, com quase 40 milhões de doses aplicadas. Estados como Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Maranhão e Goiás apresentam índices de vacinação abaixo do esperado, o que preocupa as autoridades de saúde. Foram aplicadas aproximadamente 13,9 milhões de doses em idosos, 4 milhões em crianças e 461.500 em gestantes. A campanha, que tradicionalmente ocorre simultaneamente em todo o país, teve início no norte devido às diferenças sazonais na circulação do vírus. Com a chegada do inverno e o aumento das aglomerações em locais fechados, as autoridades de saúde reforçam a importância da vacinação para prevenir a propagação do vírus da influenza.

Além da gripe, o Brasil também está se preparando para enfrentar outro desafio de saúde pública: a dengue. O ministro Alexandre Padilha anunciou que a expectativa é que a vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantã, esteja disponível a partir do próximo ano. Atualmente, a vacina está em fase de avaliação pela Anvisa, que está analisando dados fornecidos pelo Instituto Butantã. O governo espera concluir todos os processos de validação até o final de 2025, garantindo a segurança do imunizante. Após a aprovação da Anvisa, a vacina deverá ser incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 2026, permitindo que a população comece a se imunizar contra a dengue.