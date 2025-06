São Paulo confirma gripe aviária em ave entregue à Unesp

Por se tratar de um caso isolado, a ocorrência não afeta o status do Brasil como país livre da doença em granjas comerciais

Freepik A Secretaria Municipal de Saúde local instalou um comitê de crise



A prefeitura de Jaboticabal, no interior de São Paulo, confirmou nesta segunda-feira (23) o primeiro caso de gripe aviária (vírus H5N1) no município. O vírus foi detectado em um marreco-caboclo, uma ave silvestre, após análise de amostras pelo Instituto Adolfo Lutz. O animal foi deixado nas dependências da faculdade de veterinária da Unesp por uma mulher ainda não identificada. A ave, que recebeu cuidados veterinários, não resistiu e veio a óbito. A Secretaria Municipal de Saúde local instalou um comitê de crise e está tentando localizar a mulher e outras possíveis pessoas que tiveram contato com o animal para monitoramento.

Por se tratar de um caso isolado em uma ave silvestre, a ocorrência não afeta o status do Brasil como país livre de gripe aviária em granjas comerciais, não impactando a produção de alimentos ou as exportações de frango e outros produtos avícolas. A confirmação ocorre dias após o Ministério da Agricultura ter comunicado à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) no último dia 18 que o país havia completado um período de 28 dias sem novos focos da doença, um passo importante para a retomada de exportações para mercados que haviam imposto restrições.