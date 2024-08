Brasil tem mais de 632 mil crianças na fila por creche, segundo MEC

Atualmente, o país tem 632.763 menores à espera; 9 em cada 10 municípios brasileiros estão nessa situação

Imagem Arquivo Marcello Casal Agencia Brasil O estado de São Paulo é o que mais sofre com a falta de vagas



O Brasil enfrenta um grave problema de falta de vagas em creches, com 632.763 mil crianças na fila de espera. Segundo dados do Ministério da Educação, coletados nos últimos dois meses em todos os municípios brasileiros, nove em cada dez cidades têm crianças aguardando por uma vaga. O levantamento, divulgado nesta terça-feira (27), foi elaborado pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Educação (Gaepe-Brasil) e pelo Ministério da Educação. A região Sudeste lidera o ranking de espera, seguida pelo Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O estado de São Paulo é o que mais sofre com a falta de vagas, com 88.854 crianças de zero a quatro anos na fila. Minas Gerais ocupa a segunda posição, com 63.570 crianças aguardando, e o Paraná vem em terceiro, com 59.376 crianças na mesma situação. Além disso, o levantamento aponta que 78.237 crianças entre quatro e seis anos não frequentam a pré-escola, sendo que metade desse número é devido à falta de vagas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Com informações da Beatriz Manfredini

Publicado por Luisa Cardoso