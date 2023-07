Brasil tem quase 170 mil conexões de energia solar instalados no meio rural

Sistema tem sido uma das principais soluções ambientais utilizadas no agronegócio

Carla Ornelas/GOVBA Brasil possui cerca de 170 mil conexões de geração de energia solar instalados no meio rural



Estudo da fintech Meu Financiamento Solar, com base em dados oficiais da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), aponta que o Brasil possui atualmente quase 170 mil conexões de sistemas solares no campo, num total de 3,1 gigawatt (GW) de potência instalada. Esse sistema tem sido uma das principais soluções ambientais utilizadas no agronegócio. De acordo com a vice-presidente da Absolar, Barbara Rubim, produtores de diferentes regiões do país têm investido na própria geração de energia por meio do sol. “A participação do agro no setor fotovoltaico já resulta em mais de R$ 16 bilhões em investimentos privados que foram trazidos para o Brasil. Isso se traduz em geração de emprego e em movimentação da economia. Quando a energia solar e o agro se juntam, sem dúvida o Brasil todo ganha. Tenho visto cada vez mais o crescimento da energia solar nesse setor tão importante da nossa economia”, comentou. No Brasil, cerca de 200 mil produtores, entre eles grandes empreendimentos e da agricultura familiar, geram a própria energia por meio do sistema solar. Segundo o levantamento, o total de potência instalada no país representa 14% de toda a capacidade energia solar implementada de forma própria pelos consumidores no Brasil, incluindo casas, comércios, indústrias e fazendas. O estudo também mostra que a tecnologia fotovoltaica está presente em 4,9 mil municípios brasileiros com pelo menos um sistema de energia solar instalado no meio rural.

*Com informações do repórter David de Tarso.