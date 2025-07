Brasil tem queda no fluxo de turistas estrangeiros após passar a cobrar vistos dos EUA, Canadá e Austrália

Destino havia registrado aumento de 25,3% no número de turistas vindos dos três países no primeiro trimestre em relação a 2024; com novas regras, medida se inverteu e resultou em decréscimo de 0,6%

O Brasil experimentou uma mudança significativa no fluxo de turistas estrangeiros após a reintrodução da exigência de vistos para visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Esta medida, que entrou em vigor em abril, resultou em uma queda de 0,6% na entrada de turistas no país. A decisão foi tomada com base no princípio de reciprocidade, uma vez que esses países não suspenderam a exigência de vistos para brasileiros, contrariando as expectativas do governo brasileiro.

De acordo com dados da Embratur, que se baseiam em informações da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, houve uma alteração perceptível no fluxo de turistas. No primeiro trimestre de 2025, o Brasil recebeu 320.229 estrangeiros, o que representou um aumento de 25,3% em relação ao mesmo período de 2024. No entanto, no segundo trimestre, já sob a nova regra de vistos, o número de visitantes caiu para 175.491, em comparação com 177.526 no mesmo período do ano anterior. Os Estados Unidos foram responsáveis pela maior parte do fluxo, com 410.000 visitantes no primeiro semestre, representando 83% do total.

O decreto assinado pelo presidente Lula em maio de 2023 revogou uma medida do ex-presidente Jair Bolsonaro, que dispensava unilateralmente a exigência de vistos para esses países, além do Japão. O governo atual justificou a mudança afirmando que a expectativa de reciprocidade não foi atendida. A decisão reflete uma tentativa de equilibrar as relações diplomáticas e garantir tratamento igualitário para turistas brasileiros.

