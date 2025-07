Projeto que permite brasileiros ficarem até 90 dias na Europa sem visto será votado na quinta-feira

Proposta busca formalizar o acordo entre o Brasil e a União Europeia sobre isenção de permanências de curta duração

Marcelo Camargo/Agência Brasil O acordo, se aprovado, beneficiará tanto brasileiros que desejam visitar a Europa quanto europeus que planejam viagens ao Brasil



O Senado Federal do Brasil está prestes a discutir um projeto de grande relevância para os viajantes brasileiros e europeus. Trata-se de um acordo internacional entre o Brasil e a União Europeia que visa dispensar a exigência de vistos para cidadãos de ambos os lados que viajam por curtos períodos. A Comissão de Relações Exteriores do Senado pautou a votação para esta quinta-feira (10), e o acordo permitirá a entrada e permanência de até 90 dias, a cada 180 dias, sem a necessidade de visto para turistas, pessoas em viagens de negócios, e participantes de eventos culturais, esportivos e conferências.

O acordo, se aprovado, beneficiará tanto brasileiros que desejam visitar a Europa quanto europeus que planejam viagens ao Brasil. No entanto, como se trata de um acordo internacional, é necessário que o Congresso Nacional aprove o projeto. Caso receba o aval do Congresso, o acordo entrará em vigor após a sanção oficial do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que integra a Comissão de Relações Exteriores, recomendou a aprovação do texto, destacando que o acordo representa um avanço na diplomacia e facilita o intercâmbio entre os países.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A expectativa é de que o projeto seja aprovado na sessão de quinta-feira, marcando um passo significativo nas relações internacionais do Brasil com a União Europeia. A medida é vista como um facilitador para o aumento do fluxo de pessoas entre os continentes, promovendo maior interação cultural e econômica. A decisão final agora depende do Congresso Nacional, que deverá avaliar os benefícios e implicações do acordo antes de sua implementação.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA