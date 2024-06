Brasil ultrapassa mais de 60 milhões de CNPJs registrados

Análise aponta que a maioria dos cadastros são microempresas, representando 77,9% do mercado; no entanto, 77% desses negócios encerram suas atividades antes de atingir quatro anos

Reprodução/Freepik Os principais estabelecimentos de acordo com a pesquisa são os comércios varejistas de artigo de vestuário, representando 7,73%



Segundo a pesquisa realizada pela BigDataCorp, empresa de análise de dados, o Brasil ultrapassou a marca de mais de 60 milhões de Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica (CNPJ) registrados ao longo da história do país. Este crescimento é notável, especialmente ao considerar o saldo positivo de 2,1 milhões de empresas no último ano, resultado de mais de 3 milhões de novas aberturas frente a cerca de 1,8 milhão de encerramentos. A análise aponta que a grande maioria dessas empresas são microempresas, que representam 77,9% do mercado, com os Microempreendedores Individuais (MEIs) correspondendo a 75,62%. A pesquisa indica que a idade média das empresas ativas é de oito anos. No entanto, 77% desses negócios encerram suas atividades antes de atingir quatro anos de atividade. Thoran Rodrigues, CEO da BigDataCorp, identifica a falta de planejamento e um excesso de otimismo entre os empreendedores como as principais causas para essa alta taxa de mortalidade precoce. Ele enfatiza a necessidade de um planejamento cuidadoso e uma preparação voltada para a sustentabilidade a longo prazo dos negócios, apontando para a importância de estratégias bem fundamentadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, o levantamento oferece uma visão regional do empreendedorismo no Brasil, com São Paulo se destacando como o epicentro empresarial do país, abrigando 30% das empresas ativas. Em segundo lugar está Minas Gerais, com 10%, e em terceiro, o Rio de Janeiro abrange 8,4% das empresas, respectivamente. Os principais estabelecimentos comerciais de acordo com a pesquisa são: comércio varejista de artigo de vestuário com 7,73%; cosméticos, perfumaria e higiene pessoal, representando 4,66 e promoção de vendas, com 4,22%.

Publicado por Luisa Cardoso