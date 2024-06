Brasileira fica em estado grave após ataque aéreo israelense em própria casa no Líbano

Em entrevista à Jovem Pan, familiar de Fatima Boustani relata que a família foi surpreendida pelo bombardeio enquanto estavam assistindo à televisão

Reprodução/ Jovem Pan Mãe e filhos: brasileira Fatima Boustani, de 30 anos, ferida após bombardeio em sua casa, na cidade de Saddike, no Sul do Líbano



A brasileira Fatima Boustani, de 30 anos, ferida neste sábado (1) após bombardeio em sua casa, na cidade de Saddike, no Sul do Líbano, está em estado gravíssimo. A informação foi divulgada pelo primo do Ahmad Aidibi, marido de Fatima, em entrevista à Jovem Pan. Um ataque aéreo israelense atingiu diretamente a sua residência, deixando-a gravemente ferida. A situação se agravou ainda mais com o ferimento de dois de seus quatro filhos, que estavam presentes no momento do bombardeio. Diante dessa calamidade, a família faz um apelo desesperado às autoridades brasileiras, solicitando ajuda para que Fátima e seus filhos possam ser trazidos ao Brasil, a fim de receberem o tratamento médico adequado. A gravidade de sua condição é preocupante, com sangramentos no pulmão e na cabeça. Uma de suas filhas, de apenas 10 anos, também enfrenta uma situação crítica, estando internada na UTI do mesmo hospital após passar por duas cirurgias na perna. O filho de 9 anos, apesar de ter ferimentos menos graves, ainda necessita de cuidados médicos.

Segundo o primo, a família Boustani, que residia na cidade de Sadini, localizada a aproximadamente 100 km de Beirute, foi surpreendida pelo ataque enquanto estavam assistindo à televisão. O marido de Fátima e pai das crianças, atualmente mora no Brasil. Ele havia retornado ao Líbano há três semanas, após uma visita à família, e agora busca formas de auxiliar sua família a distância. Em nota, o governo brasileiro se manifestou, condenando o ataque que feriu três cidadãos brasileiros e informou que a Embaixada do Brasil em Beirute está em contato direto com os familiares e a equipe médica, oferecendo o apoio consular necessário. Os ataques na região têm se intensificado, especialmente desde o início do conflito entre Israel e Hamas, com o Hezbollah, grupo islâmico libanês aliado do Hamas e apoiado pelo Irã.