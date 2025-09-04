Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Brasileira relata ter sido abusada sexualmente por Jeffrey Epstein aos 14 anos

Brasileira relata ter sido abusada sexualmente por Jeffrey Epstein aos 14 anos

Marina Lacerda, 37 anos, revelou ter sido vítima de violência sexual pelo empresário americano quando vivia de forma precária na cidade de Nova York 

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 10h28 - Atualizado em 04/09/2025 10h29
  • BlueSky
EFE/EPA/JIM LO SCALZO Marina Lacerda, sobrevivente do escândalo de tráfico sexual envolvendo Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, discursa em uma coletiva de imprensa com outras sobreviventes em frente ao Capitólio dos EUA, em Washington, DC, EUA, em 3 de setembro de 2025. Em 2 de setembro, o Comitê de Supervisão da Câmara divulgou 33.000 páginas de documentos sobre o escândalo, recebidos do Departamento de Justiça. EFE/EPA/JIM LO SCALZO Marina Lacerda durante coletiva de imprensa em frente ao Capitólio dos EUA, em Washington 

Em um evento no Capitólio, em Washington D.C., a brasileira Marina Lacerda, 37 anos, prestou depoimento na última quarta-feira (3) afirmando ter sido vítima de Jeffrey Epstein quando tinha 14 anos. O relato foi feito ao lado de outras vítimas do bilionário, encontrado morto em 2019. Marina Lacerda contou que se mudou para Nova York com a mãe e a irmã e, para ajudar em casa, aceitou o convite de uma amiga para fazer massagens em um homem, com a promessa de receber $300 por hora. Foi nesse contexto que ela teria sido aliciada para o grupo de menores que prestava serviços sexuais a Epstein.

Depoimento também menciona que o governo de Donald Trump liberou um novo lote de mais de 33.000 páginas do processo de Epstein. No entanto, a maioria desses documentos (97%) já era de conhecimento público, o que gerou indignação entre os democratas. Há expectativa de que a Casa Branca se pronuncie sobre a liberação e os depoimentos das vítimas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Apesar da morte de Epstein em circunstâncias obscuras, as vítimas continuam buscando por justiça e esclarecimento do caso.

*Com informações de Eliseu Caetano

Leia também

Melania Trump planeja processar Hunter Biden por difamação
Congresso dos EUA intima Bill e Hillary Clinton a depor sobre caso Epstein
Trump diz que encerrou amizade com Epstein porque ele 'roubou pessoas' que trabalhavam para ele

*Reportagem produzida com auxílio de IA

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >