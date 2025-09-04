Brasileira relata ter sido abusada sexualmente por Jeffrey Epstein aos 14 anos
Marina Lacerda, 37 anos, revelou ter sido vítima de violência sexual pelo empresário americano quando vivia de forma precária na cidade de Nova York
Em um evento no Capitólio, em Washington D.C., a brasileira Marina Lacerda, 37 anos, prestou depoimento na última quarta-feira (3) afirmando ter sido vítima de Jeffrey Epstein quando tinha 14 anos. O relato foi feito ao lado de outras vítimas do bilionário, encontrado morto em 2019. Marina Lacerda contou que se mudou para Nova York com a mãe e a irmã e, para ajudar em casa, aceitou o convite de uma amiga para fazer massagens em um homem, com a promessa de receber $300 por hora. Foi nesse contexto que ela teria sido aliciada para o grupo de menores que prestava serviços sexuais a Epstein.
Depoimento também menciona que o governo de Donald Trump liberou um novo lote de mais de 33.000 páginas do processo de Epstein. No entanto, a maioria desses documentos (97%) já era de conhecimento público, o que gerou indignação entre os democratas. Há expectativa de que a Casa Branca se pronuncie sobre a liberação e os depoimentos das vítimas.
Apesar da morte de Epstein em circunstâncias obscuras, as vítimas continuam buscando por justiça e esclarecimento do caso.
*Com informações de Eliseu Caetano
*Reportagem produzida com auxílio de IA
