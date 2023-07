Brasileiro é preso em Paris por suposto envolvimento em troca de etiquetas de bagagens

De acordo com investigações da Polícia Federal, homem tentou retirar mala com 45 quilos de cocaína

REUTERS/Kai Pfaffenbach Polícia Federal investiga novo caso de troca de etiqueta de bagagem



Um dia antes do embarque das brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini, presas na Alemanha, uma dentista que viajou para a França pela Latam teve a etiqueta de sua mala trocada e colocada em uma bagagem com droga. A Jovem Pan News teve acesso com exclusividade a investigação da Polícia Federal (PF) e das autoridades francesas. Ao chegar no aeroporto Charles de Gaulle, na França, a passageira, que viajou com o namorado, encontrou a sua própria mala na esteira. A dentista pegou a bagagem e foi embora, sem ter conhecimento que sua etiqueta estava em outra mala com droga. Dois homens que tentaram retirar o carregamento de 45 quilos de cocaína foram detidos. Um estrangeiro, de 32 anos, e o brasileiro Ângelo Cristiano Silvio Sorbara, nascido no Paraná, mas que possui endereços residenciais no Mato Grosso do Sul e em Assunção, no Paraguai. Nos vídeos obtidos pela Jovem Pan News é possível observar a chegada da dentista e do namorado no aeroporto Santa Genoveva, em Goiás, em um carro. Na sequência, eles entram no saguão. Depois o casal pega fila para fazer os trâmites no balcão de check-in da Latam. Após isso, os dois caminham com suas bagagens de mãos até a entrada do setor de imigração. Nas imagens, ainda é possível ver as malas na área de segurança do aeroporto de Goiânia, antes de ter a etiqueta trocada. A Latam confirmou que a passageira despachou as quatro malas em Goiânia e que teria acesso a elas apenas no aeroporto da França. A companhia informou também que em nenhum momento a passageira teve contato com as bagagens após o despacho.

*Com informações do repórter Daniel Lian.