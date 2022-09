Brasileiros já pagaram R$ 2 trilhões em impostos em 2022

Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registrou a marca nesta semana

O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registrou a marca de R$ 2 trilhões de reais em impostos pagos pelos contribuintes brasileiros nas esferas municipais, estaduais e federais em 2022. O presidente da entidade, Alfredo Cotait Neto, lembrou, em entrevista à Jovem Pan News, que no ano passado essa marca foi obtida no dia 13 de outubro e falou sobre a necessidade de se alterar as regras tributárias no país: “Tenho a impressão de que a primeira pauta do novo governo, qualquer que seja ele, se a continuidade ou um novo governo, a primeira pauta será a discussão da reforma tributária. Ela é fundamental para melhorar o ambiente econômico. Nós precisamos entender, inclusive, que as propostas discutidas hoje na Câmara e no Senado não são as propostas que atendem à totalidade da população brasileira. Precisamos entender e ser ouvidos. Queremos que haja um debate sobre reforma tributária, mas nós do comércio e do serviço, micros e pequenos empreendedores, queremos ser ouvidos”.