Quase 5 milhões de brasileiros podem receber 1ª parcela do auxílio emergencial nesta terça

Cris Faga/Estadão Conteúdo O calendário completo está disponível no site auxilio.caixa.gov.br ou no aplicativo do auxílio emergencial



Mais de 4,9 milhões de novos aprovados recebem nesta semana a primeira parcela do auxílio emergencial. Nesta terça-feira, quem tem poupança social digital da caixa e nasceu de janeiro a junho recebe os R$ 600, enquanto na quarta-feira (17) é a vez de quem nasceu de julho a dezembro.

A Caixa também dá a opção de saque do valor. Neste caso, foi feito um cronograma escalonado a partir do dia 6 de julho, quando os nascidos em janeiro podem sacar o dinheiro, até o dia 18 de julho, data para quem nasceu em dezembro.

O calendário completo está disponível no site auxilio.caixa.gov.br ou no aplicativo do auxílio emergencial.

*Com informações do repórter Levy Guimarães