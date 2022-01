Brasileiros sofrem uma tentativa de fraude a cada 7 segundos, mostra levantamento

Segundo a Serasa Experian, foram registrados 3,8 milhões de casos em um anos, tendo sido novembro de 2021 o pior mês; faixa etária mais atingida é a de 36 a 50 anos de idade

Cris Faga/Estadão Conteúdo - 27/09/2021 Brasil tem uma tentativa de fraude a cada sete segundos



Entre novembro de 2020 e novembro de 2021 foram registradas mais de 3,8 milhões de tentativas de fraude no Brasil. Isso significa que a população brasileira sofre com um ataque a cada sete segundos. A informação é do indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian. No mês da Black Friday, a movimentação é ainda pior: houve o registro de 372.803 movimentações suspeitas, uma alta de 19,6% em relação a novembro de 2020, quando haviam sido registradas 311.784.

A dica ao consumidor é que tente ficar bastante atento com os cartões de crédito, especialmente na hora de inserir as senhas. A faixa etária que mais sofre com esse tipo de golpe é de 36 a 50 anos de idade. Essas pessoas sofreram, de acordo com o estudo, 1,3 milhão de tentativas de fraudes. Logo em seguida aparecem as faixas de 25 a 35 anos, com 1 milhão; depois de 51 a 60 anos, com 538 mil indivíduos afetados. Entre a população de até 25 anos foram 438 mil ataques. Já a população acima de 60 anos foi alvo de 423 mil movimentações suspeitas.

*Com informações do repórter Daniel Lian