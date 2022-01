Florianópolis terá tarifa de ônibus mais barata fora do horário de pico

Usuário do transporte terão R$ 1 de desconto das 9h às 11h, depois das 14h às 16h e das 20h até 00h

Alice Vergueiro/Estadão Conteúdo Para ter direito ao benefício, os passageiros devem adquirir o cartão eletrônico do transporte



Em 2022, a tarifa do transporte público em Florianópolis, capital de Santa Catarina, não sofreu reajuste. Pelo contrário, foi instituído um desconto de R$ 1 na tarifa para passageiros que pegarem ônibus fora do horário de pico. O secretário adjunto de Mobilidade, Ivan Couto, explica que a ideia é estimular o movimento em horários de pouco fluxo. “Esse desconto não vale para quem faz o pagamento em dinheiro. Uma das próximas introduções no próprio sistema é utilização de Pix, de cartão de crédito, cartão de débito, para que a gente possa dar outras oportunidades”, afirmou. O usuário do transporte terão desconto das 9h às 11h, depois das 14h às 16h e das 20h até 00h. Na opinião dos passageiros, a nova medida agradou. “Acho importante em um momento grave que o país passa, desde que não seja para fazer propaganda política”, disse uma das passageiras. “Fundamental para o desenvolvimento da economia depois de uma pandemia, que veio enfraquecendo o comércio. As pessoas vão circular mais, vão consumir mais”, afirmou outro. Para ter direito ao benefício, os passageiros devem adquirir o cartão eletrônico do transporte.

*Com informações do repórter Cristian Delosantos