Brazilian iGaming Summit reúne fãs do universo de apostas esportivas em SP

A Brazilian iGaming Summit (BIS), maior evento da indústria das apostas na América Latina, aconteceu pela segunda vez nos dias 28 e 29 de junho no Boulevard JK, no centro comercial de São Paulo. Cerca de 16 países se reuniram para discutir sobre jogos e apostas no Brasil. O presidente do BIS, Alessandro Valente, classificou o evento como um sucesso em entrevista à Jovem Pan News: “Muita gente conversando, entre governo, operadores e afiliados. Muito resultado também em negócios. Isso é muito importante porque logo mais nós temos um cenário favorável para que isso tudo só venha a crescer”.

A grande novidade deste ano é o Afiliados Latam, evento exclusivo para reunir os interessados no futuro do mercado de apostas. “É a primeira edição do encontro e logo coladinho com o BIS, que está na segunda edição, isso só demonstra a força do setor. O quanto está crescendo, o quanto os órgãos reguladores, agentes e afiliados de marketing digital devem sim prestar atenção, juntar esforças e trabalhar para um benefício mútuo”, declarou um dos convidados.

O ídolo do futebol brasileiro Zico, que é parceiro da XBet e sempre apoiou a regularização das apostas, marcou presença no evento destacou a importância do mercado: “É uma receita que pode ajudar e está ajudando a maioria dos clubes com patrocínio. Eu sempre fui favorável, desde o início da minha carreira. Essa hipocrisia de dizer que não pode, vicia e que é ruim. Todas as áreas tem coisa ruim e coisa boa. Se as coisas boas forem maiores, a gente não pode nunca desrespeitar uma lei importante que é a lei do ir e vir, cada um deve ter o direito de fazer o que quiser desde que não prejudique o outro”.

A relação do mercado de apostas com o esporte tem crescido e as pessoas tem buscado mais informações sobre o assunto para profissionalizar algo que para muitos é apenas lazer. “É uma diversão, um entretenimento, pode ser encarado como uma das formas de participar do jogo. O futebol rolando na tela e você está na emoção também. Então só tem a crescer no país do futebol”, declarou o presidente do BIS.

