Em festa do penta, campeões de 2002 demonstram otimismo com a Copa do Catar

Ex-jogadores se reuniram em um evento organizado pela CBF no Rio de Janeiro para celebrar a data

Arquivo/Estadão Conteúdo Presente no evento, Cafu fez a festa ao erguer a taça do penta após vitória contra a Alemanha em 2002



A geração vencedora do pentacampeonato mundial com a seleção brasileira de futebol celebrou, nesta quinta-feira, 30, os 20 anos da conquista na Copa do Japão e Coreia. O grupo se reuniu no Rio de Janeiro em um evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e aproveitou para falar sobre as chances de conquista da sexta taça de campeã do mundo na Copa do Catar, realizada no fim do ano. “A seleção está muito bem e a gente espera que possa realmente trazer mais esse título”, afirmou o capitão da conquista de 2002, Cafu, em entrevista à Jovem Pan News. O ex-atacante Ronaldo Fenômeno aposta no sucesso de Neymar para a competição.

“Eu não acredito que o PSG abriu mão dele. De qualquer maneira, o Neymar é um craque e não vai ter problemas de encontrar um clube para ele”, comentou o ex-jogador a respeito da saída do brasileiro do clube francês. O ex-volante Gilberto vê no favoritismo dos adversários uma semelhança entre a atual seleção e aquela que conquistou a copa de 2002: “Tinha um pouco disso até porque o Brasil se classificou em 2002 na última rodada, o que é diferente do momento atual. Mas, acredito que a seleção está bem preparada, bem montada pelo Tite e bem estruturada”.

O ex-meia Juninho Paulista, que também foi pentacampeão, vai estar no Catar como coordenador da atual seleção brasileira e aproveitou a festa para anunciar que está tentando junto à Fifa adiar de 22 para 23 de setembro o jogo com a Argentina pelas eliminatórias que foi interrompido por determinação das autoridades sanitárias brasileiras por descumprimento de protocolos da Covid-19.

Tite vai ser o técnico do Brasil na busca pelo sonhado hexacampeonato mundial e, depois da copa, o treinador vai se despedir da seleção e a CBF precisará buscar um substituto. O presidente da entidade, Reginaldo Rodrigues, afirmou que não há preconceito em contratar, eventualmente, um técnico estrangeiro mas que só vai tratar do tema após a competição.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga