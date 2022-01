Buracos nas ruas de São Paulo oferecem riscos à população

Segundo a prefeitura, de janeiro a setembro de 2021 foram feitos mais de 102.900 pedidos de reformas em asfato e calçadas, o que corresponde, a quase 400 solicitações por dia

Fernando Martins/Jovem Pan Buraco na esquina da Av. Brigadeiro Luís Antônio



Buracos na rua, problema que atormenta quem vive em São Paulo. Os donos de automóvel dizem que na capital paulista a situação está bem difícil e arriscada. Quem utiliza ônibus reclama dos solavancos que deixam a viagem desconfortável. Os motoqueiros e até ciclistas temem quedas por causa das ruas esburacadas. Em época de chuvas, então, parece que o número e tamanho dos buracos aumenta sem parar. Segundo dados da Secretaria de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, de janeiro a setembro de 2021 foram feitos mais de 102.900 pedidos de tapa buraco, o que corresponde, em média, a quase 400 solicitações por dia.

Em um cruzamento entre a rua Veridiana e a rua Frederico Abranches, no bairro de Santa Cecília, um buraco na via têm atrapalhado a vida da população. Motoristas que passaram por lá tentam desviar para evitar qualquer prejuízo. Segundo pessoas que estão diariamente no local, o buraco está ali há um bom tempo, cerca de um ano, e tem crescido com o passar dos meses. Isaías Lopes é taxista e tem um ponto bem próximo ao local. Ele diz que já tentou contato com as autoridades várias vezes e que até agora nada foi resolvido. “Não só eu, como os outros taxistas já ligaram para a prefeitura reclamando e já teve pessoas deficientes caindo no buraco, é ambulância que passa aqui, viatura, carro da CET, todo mundo passa, mas ninguém toma nenhuma atitude”, reclama. A situação não é complicada apenas para os motoristas e motoqueiros, mas também para as pessoas que passam a pé. Isso porque o buraco fica bem ao lado de uma faixa de pedestres.

A comerciante Eliane Fernandes se diz indignada com a situação, não só do buraco, que atrapalha o deslocamento da população, mas também com a condição das calçadas, e lembra que, por ali, passam muitos idosos e cadeirantes. “Aqui é acesso de vários hospitais e muitas pessoas de idade, com deficiência, com dificuldade de mobilidade. As pessoas reclamam que não conseguem passar porque o buraco é profundo, quando chove, enche de água e a pessoa não vê. Precisa, urgentemente de uma reforma”, diz.

Laércio Oliveira é atendente em um bar que fica na esquina entre as duas ruas e conta que a população vem sendo bastante prejudicada “Eu já presenciei uma senhora de idade atravessando o farol e caiu no meio da faixa. Os pedestres vieram, ajudaram, é complicado esse buraco aí. Começa a chuva e vai só aumentando o buraco. A CET passa, olha e não faz nada. E fica aí, correndo o risco dos idosos caírem”, comenta. A prefeitura da capital paulista informa que já investiu mais de R$ 1 bilhão em pavimentação desde 2017. No entanto, o cidadão que trafega pelas ruas de São Paulo não consegue perceber o resultado prático de tanto investimento.

*Com informações da repórter Camila Yunes