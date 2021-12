De nuvem de poeira em SP a turismo espacial e até dinossauro sem dente: os fatos surpreendentes de 2021

Ao longo dos últimos 12 meses, o mundo assistiu dezenas de descobertas históricas e curiosas; relembre as principais na retrospectiva

Embora 2021 tenha sido marcado principalmente pelos desafios econômicos e pela continuidade da pandemia de Covid-19, com novas ondas, descobrimento de variantes de preocupação e picos de infecções, hospitalizações e mortes pela doença, o mundo também assistiu a dezenas de fatos surpreendentes que aconteceram nos últimos 12 meses. Teve vulcão de gelo, viagens ao espaço, mistérios desvendados, relíquias encontradas, tartaruga considerada extinta sendo redescoberta e até Ovnis sobrevoando o oceano. Para além da Covid-19, 2021 foi um ano de surpresas, inovações e curiosidades. Por isso, a Jovem Pan reuniu os principais fatos que surpreenderam o Brasil (e o mundo) ao longo do ano. Confira abaixo a retrospectiva:

‘Vulcão de gelo’ que jorra vapor surge no Cazaquistão

Durante o inverno na região de Almaty, no Cazaquistão, um “vulcão de gelo” de 15 metros de altura se formou sobre uma nascente subterrânea. A estrutura, localizada entre os vilarejos de Kegan e Shrganak, expelia jatos d’água que congelavam quase instantaneamente, criando uma forma semelhante a de um vulcão. Os jatos expelidos eram semelhantes à fumaça de um vulcão cheio de lava, o que atraiu milhares de visitantes. Em fevereiro de 2020, estruturas semelhante foram identificadas nos Estados Unidos.

Cervejaria de 5 mil anos é encontrada por arqueólogos no Egito

Arqueólogos da região do Cairo, no Egito, encontraram vestígios de uma cervejaria de 5 mil anos, localizada onde ficava a cidade de Abydos. Segundo o Ministério do Turismo e Antiguidades do país, a estimativa é que a construção, que remonta ao período do rei Narmer, seja de 3.100 a.C. Trata-se, então, da cervejaria mais antiga já encontrada na região. De acordo com o Dr. Matthew Adams, da Universidade de Nova York e um dos líderes da expedição, a fábrica poderia produzir até 22.400 litros de cerveja por vez.

Navio de 220 mil toneladas encalha e congestiona Canal de Suez, no Egito

Um navio porta-contêiner encalhou no Canal de Suez, no Egito, e causou um congestionamento na rota comercial, uma das mais movimentadas do mundo e que concentra 10% do comércio marítimo internacional. A embarcação Ever Given possui 400 metros de comprimento, pesa 220 mil toneladas e tinha uma bandeira do Panamá. O navio, que viajava da Ásia com destino à Holanda, ficou seis dias encalhado, causando uma fila pelo menos 369 embarcações aguardando para seguir viagem. Após o episódio, o Egito cobrou o pagamento de uma multa de US$ 1 bilhão como compensação pelos danos gerados durante a semana de bloqueio.

Mulher africana dá à luz a 10 bebês e quebra recorde mundial

Uma mulher de 37 anos, mãe de gêmeos, deu à luz a 10 bebês em 7 de junho deste ano, em Pretória, na província Gauteng, na África do Sul. Inicialmente, os médicos haviam informado que Gosiame Thamara Sithole estava grávida de oito crianças. No entanto, nasceram sete meninos e três meninas. Eles tinham sete meses e sete dias de gestação. O nascimento é um recorde mundial. Anteriormente, Malian Halima Cissé, que deu à luz nove filhos no Marrocos, era a detentora do feito.

Peixe pré-histórico que acreditava-se estar extinto é encontrado em Madagascar

Pescadores capturaram um celacanto em maio deste ano em Madagascar. A espécie pré-histórica chegou a ser considerada extinta há milhões de anos, mas cientistas se surpreenderam ao encontrar uma criatura viva pela primeira vez em 1928. Desde então, os peixes, que chegam a pesar 90 quilos e atingem dois metros de comprimento, foram vistos na África do Sul, na Tanzânia e na Indonésia, mas eram considerados raros em Madagascar. O pesquisador Andrew Cooke acredita que o local pode ser o novo epicentro da espécie.

Maior iceberg já registrado no mundo se desprende na Antártica

O maior iceberg do mundo, conhecido como A-76, se desprendeu da costa da Antártica. O pedaço de gelo, com tamanho três vezes maior que a cidade de São Paulo, saiu da plataforma de gelo Ronne e começou a flutuar no Mar de Weddell, segundo a Agência Espacial Europeia. Apesar da significativa extensão do iceberg, que tem 170 quilômetros de comprimento por 25 quilômetros de largura, o desprendimento é considerado parte do ciclo natural da região. Um estudo publicado pela revista “Nature” mostrou que o nível do mar aumentou 23 centímetros desde 1880, sendo um quarto dessa elevação causada pelo derretimento de gelo na Antártica e da Groenlândia.

Formação rochosa ‘Arco de Darwin’ desmorona no Equador

A formação rochosa ‘Arco de Darwin’, localizada no arquipélago de Galápagos, no Equador, desmoronou em maio deste ano. Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente e Águas do país, uma erosão causou o desmoronamento, restando apenas dois pilares da antiga formação. O arco foi batizado em homenagem ao cientista britânico Charles Darwin e é considerado um dos melhores lugares para mergulho do mundo. Desde 1978, a formação rochosa era considerada Patrimônio Mundial da Unesco.

Vazamento provoca incêndio no mar do Golfo no México

Um vazamento de oleoduto da estatal mexicana Petroleos Mexicanos (Pemex) provocou um incêndio no mar do Golfo do México. O local do incidente está localizado a cerca de 400 metros de uma plataforma de perfuração no campo de Ku-Maloob-Zaap. De acordo com a empresa, ninguém ficou ferido e nenhum petróleo foi derramado do oceano. Imagens de navios bombeando água no mar para apagar o fogo viralizaram nas redes sociais. O objetivo da ação era evitar que a radiação do incêndio afetasse as estruturas das plataformas. A avaliação é que uma “cadeia de eventos” pode ter sido responsável pelo incêndio, incluindo uma chuva de raios, que teria atingido uma grande quantidade de gás natural que vazou de um cano danificado, causando o incêndio.

EUA: 15 Estados vivem surto histórico de gafanhotos e grilos

Em julho deste ano, um surto de gafanhotos e grilos mórmons assustou moradores e autoridades de pelo menos 15 Estados dos Estados Unidos. A avaliação é que o clima extremamente seco e a onda de calor favoreceram o aparecimento dos insetos, dificultando o controle. Tradicionalmente, os gafanhotos e grilos são nativos da região da Costa Oeste. No entanto, eles afetaram áreas de Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nebraska, Oregon, Utah e Wyoming, com prejuízos de de milhares de dólares para o agronegócio e agricultura.

Peixe raro e que vive nas profundezas do oceano morre encalhado em praia no Piauí

Um peixe-lua foi encontrado na praia do Coqueiro, em Luís Correia, no Piauí. O animal pode atingir até três metros de comprimento e pesar até duas toneladas, o que faz dele o maior peixe ósseo já registrado. Por ser considerada uma espécie rara, a criatura foi armazenada em uma câmara fria para estudos futuros. “O espécime será analisado em laboratório para confirmar a identificação taxonômica e outros estudos para publicação. Este trabalho será realizado em parceria com pesquisadores colaboradores do Curso de Engenharia de Pesca da UFDPar”, disse Werlanne Magalhães, vice-presidente do Instituto Tartarugas do Delta. A espécie pode viver entre 80 e 100 anos.

Jeff Bezos viaja a bordo da nave New Sheppard ao espaço

O bilionário Jeff Bezos, CEO da Blue Origin, viajou ao espaço a bordo da nave New Sheppard em julho deste ano. Ele estava acompanhado de outros três tripulantes: seu irmão Mark, o jovem Oliver Daemen, de 18 anos, e Wally Funk, de 82 anos. A idosa, membro do “Mercury 13”, foi uma das pioneiras do programa espacial americano e chegou a receber treinamento de astronauta nos anos 60. O primeiro voo civil sem piloto teve a duração de 10 minutos. Na ocasião, o foguete decolou da Terra e subiu cem quilômetros em direção ao espaço, permitindo que os tripulantes experimentassem a ausência de gravidade.

Peixe com ‘dentes humanos’ surpreende pescadores nos Estados Unidos

A foto de um peixe-ovelha viralizou nas redes sociais e surpreendeu internautas. O motivo é que a espécie possui dentes e utiliza, inclusive, os molares para capturar presas no fundo do oceanos. O nome peixe-ovelha é atribuído pela semelhança da carga dentária com a de um ruminante. Embora tenha uma aparência rara, a criatura não é incomum de ser encontrada nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, onde uma espécie semelhante é conhecida popularmente como sargo-de-dentes. Nathan Martin, que capturou o animal, falou que a experiência foi boa e disputada. “Foi uma briga muito boa, foi uma boa pesca e fiquei muito contente.”

Novo cangaço causa terror em Araçatuba e outras cidades do interior de SP

Embora os primeiros episódios da nova modalidade de crime tenham acontecido no ano passado, com grandes assaltos a bancos em cidades como Araraquara (SP), Criciúma (SC) e Cametá (PA), o chamado novo cangaço ganhou força em 2021. O principal episódio aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, quando umacquadrilha fortemente armada causou um tiroteio e fez reféns para assaltar dois bancos. Na ocasião, três pessoas morreram e seis ficaram feridas. Os bandidos, que estavam armados com fuzis e metralhadoras, cercaram os acessos ao município com veículos em chamas e espalharam 28 explosivos na região. Em outubro, a Polícia Militar de Varginha, em Minas Gerais, matou 26 suspeitos que planejavam um assalto a banco no estilo novo cangaço.

SpaceX leva 1ª tripulação de civis ao espaço na ‘Missão Inspiration4’

Além de ter assistido ao primeiro voo civil sem piloto em meados do ano, o mundo também parou para ver novos avanços rumo ao turismo espacial. A empresa aeroespacial SpaceX, fundada pelo bilionário Elon Musk, eleito a ‘personalidade do ano’ pela revista Time, enviou a primeira tripulação composta apenas por civis ao espaço. A Missão Inspiration4 enviou quatro passageiros para orbitar a Terra durante três dias, sendo eles: Hayley Arceneaux, Jared Isaacman, Sian Proctor e Christopher Sembroski. O lançamento do foguete Falcon 9 aconteceu em 15 de setembro e levava a cápsula Crew Dragon, onde a tripulação ficou para circundar a Terra antes de mergulhar no Oceano Atlântico.

Jovem turca de 2,10 metros entra para o Livro dos Recordes como a mulher mais alta do mundo

Uma moradora da província de Karabuk, na Turquia, entrou para o Guinness World Records como a mulher mais alta viva no mundo. Rumeysa Gelgi, de 24 anos tem 2,10 metros. Segundo ela mesma, sua altura é o resultado de uma condição rara chamada síndrome de Weaver, que causa o crescimento acelerado. Em 2014, ela já tinha recebido o título de adolescente mais alta viva. Entre os homens, o sultão Kosen é o mais lato do mundo com 2,51 metros, eleito em 2018.

Peixe-lua de mais de mil quilos é capturado em cidade da Espanha

Pescadores da cidade de Ceuta, na Espanha, capturaram um peixe-lua de quase três metros de comprimento e 3,20 de largura, pesando mais de mil quilos. Segundo o coordenador da Estação Biológica Marinha do Estreito da Universidade de Sevilla, Enrique Ostalé, um animal semelhante foi capturado no Japão pesando duas toneladas. “É uma espécie pelágica difícil de estudar, mas dá para ver muitas nas armações para pesca”, explicou. O peixe encontrado em Ceuta foi solto no mar após fotos. Ele não teve o peso corretamente determinado, já que a balança media apenas até mil quilos.

Astrônomos descobrem possível novo planeta fora da Via Láctea

Em outubro deste ano, um estudo publicado na revista Nature Astronomy abordou a possível descoberta do primeiro planeta fora da Via Láctea. Localizado a cerca de 28 milhões de anos-luz da Terra, o novo astro foi identificado na galáxia espiral Messier 51 (M51), também conhecida como Whirlpool. Cientistas acreditam que o novo planeta está situação em um sistema com um buraco negro ou uma estrela de nêutrons e uma estrela companheira com massa cerca de 20 vezes a do Sol. No entanto, a confirmação do astro ainda depende de mais dados, que podem levar décadas.

Erupção do vulcão Cumbre Vieja causa 184 terremotos em 24 horas na ilha de La Palma

A ilha de La Palma, na Espanha, registrou 184 terremotos em 26 de outubro, dias após a erupção do vulcão Cumbre Vieja, ocorrida em 19 de setembro. Ao todo, segundo o Instituto Geográfico Nacional do país europeu, 17 tremores foram sentidos pela população, sendo o maior deles com 4,2 graus na escala Richter. Em 18 de novembro, a erupção completou dois meses, gerando prejuízo de R$ 3,41 bilhões a R$ 4,35 bilhões. Cerca de um mês depois, em 13 de dezembro, mais de 30 mil moradores de La Palma e de duas outras cidades da região foram colocados em lockdown após vulcão liberar uma nuvem de dióxido de enxofre.

Tempestade de areia atinge cidades do interior de São Paulo; veja vídeos

Em setembro deste ano, cidades do interior de São Paulo acompanharam a chegada de uma tempestade de areia. O fenômeno, que atingiu os municípios de Franca, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Jales e até algumas cidades de Minas Gerais , é recorrente em países asiáticos. Ele é causado pela junção de temporais de chuva com ventos fortes, que chegaram a atingir mais 60km/h no interior paulista. Em outubro, o município de Pereira Barreto, também em São Paulo, registrou a ocorrência da nuvem de poeira, conhecida como “haboob”.

Astrônomos detectam água em galáxia a 12,88 bilhões de anos-luz da Terra

Astrônomos identificaram sinais de água em uma galáxia a 12,8 bilhões de anos-luz da Terra. As moléculas, detectadas pelo pesquisadores da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, foram encontradas em SPT0311-58, uma galáxia que data de quando o universo tinha 780 milhões de anos. Átomos de hidrogênio e oxigênio também foram identificados. A água é a terceira molécula mais abundante no universo, depois do hidrogênio molecular e do monóxido de carbono.

Pesquisadores brasileiros descobrem nova espécie de dinossauro sem dente

Pesquisadores brasileiros descobriram uma nova espécie de dinossauro no país. O animal, batizado de Berthasaura leopoldinae, era de pequeno porte, cerca de um metro, e viveu durante o período Cretáceo, na região onde existe atualmente a cidade paranaense de Cruzeiro do Oeste. A estimativa é que a idade do dinossauro seja de 70 milhões de anos. Segundo o Museu Nacional, os fósseis encontrados representam “um dos esqueletos mais completos desses répteis descobertos no Brasil, tem apenas 1 metro e surpreende os pesquisadores por não ter dentes”.