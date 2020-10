Busca por emprego na pandemia revela exemplos de superação

Trabalhadores estão em busca de uma oportunidade no mercado, mas poucos conseguiram assinar um contrato

Marcos Santos/USP Imagens Segundo dados recentes do IBGE, o desemprego no Brasil bateu recorde e já atinge cerca de 13 milhões de pessoas



Desempregada há um ano, a auxiliar de limpeza Alessandra Cardoso, de 39 anos, participou do mutirão de emprego do governo do Estado iniciado nesta semana. Ela diz que, com a pandemia, as vagas estão bem mais disputadas. Além disso, Alessandra notou um certo preconceito na hora de contratar. Muitos trabalhadores estão em busca de uma oportunidade no mercado, mas poucos foram os que conseguiram assinar um contrato neste período. Vanessa Nunes dos Santos, de 38 anos, foi chamada por uma empresa de saúde em Guarulhos. Ela ganhou a vaga de auxiliar administrativa, mas conta que as entrevistas online foram desafiadoras.

Uma empresa de logística realizou 120 contratações à distância durante a pandemia para as funções de auxiliar de logística, supervisor e principalmente motoboys para as operações de São Paulo, Santos e Campinas. A venezuelana Roselis chegou na capital há um ano e trabalhou voluntariamente no aeroporto de Guarulhos ajudando os colombianos que não conseguiam voltar ao pais. Com duas filhas pra criar, ela se emociona ao relembrar quando recebeu a notícia de que estava empregada. Segundo dados recentes do IBGE, o desemprego no Brasil bateu recorde e já atinge cerca de 13 milhões de pessoas.

*Com informações do repórter Victor Moraes