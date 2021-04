Butantan entrega mais 1,5 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde

Imunizante cumpre cronograma que pretende entregar 100 milhões de doses da vacina até o fim de abril

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/12/2020 Até agora, já foram entregues 39,7 milhões de doses do imunizante



O Instituto Butantan entregou, na manhã desta segunda-feira, 12, mais 1,5 milhão de doses da CoronaVac, vacina contra Covid-19 produzida em parceira com o laboratório chinês Sinovac, para o Ministério de Saúde distribuir pelo Brasil através do Plano Nacional de Imunização (PNI). Até agora, já foram entregues 39,7 milhões de doses do imunizante. De acordo com o governador do Estado, João Doria, a entrega está dentro do cronograma que prevê 100 milhões do doses até o próximo dia 30 de abril. Também estavam presentes no local o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, e o diretor do Butantan, Dimas Covas. Doria lembrou que a previsão de entrega dos 54 milhões de doses restantes é entre os dias 1º de maio e 30 de setembro.