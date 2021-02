Butantan fará estudo para analisar efeitos da vacinação em massa contra Covid-19

A iniciativa tem caráter de pesquisa clínica e vai imunizar 30 mil pessoas, que tenham mais de 18 anos, do município de Serrana, no interior de São Paulo

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/12/2020 A participação na pesquisa é voluntária e a aplicação das doses será agendada



A partir de 17 de fevereiro, o governo de São Paulo começa a vacinação em massa contra a Covid-19 dos habitantes do município de Serrana, no interior do estado. A iniciativa, liderada pelo Instituto Butantan, tem caráter de pesquisa clínica e deve imunizar cerca de 30 mil pessoas com mais de 18 anos com a CoronaVac. As doses que serão usadas foram reservadas previamente pelo Butantan para os ensaios clínicos. O objetivo é determinar o efeito da vacinação em massa sobre a evolução da epidemia. O estudo deve avaliar a transmissão, a redução do uso do sistema de saúde e a imunidade de rebanho. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, os resultados vão começar a ser vistos em maio.

“Normalmente esses dados aparecem após os programas de vacinação, ou no final do ano ou no começo do ano que vem. Não vamos ter que esperar o ano que vem para ter essa resposta, vamos começar a ter a resposta em 3 meses. Vai nos permitir dar a resposta que todos queremos nesse momento: o que vai acontecer com a epidemia com a vacinação em massa. Vamos controlar, não vamos controlar, qual o percentual de controle e assim por diante”, disse. A participação é voluntária e a aplicação das doses será agendada. Serrana foi dividida em 25 sub regiões que formam quatro grupos, os chamados “clusters”, para avaliar as diferenças antes e depois da vacinação. O Butantan fez um sorteio no último sábado, 06, para determinar a sequência das áreas vacinadas. A cidade foi escolhida por ser pequena, contar com um hospital vinculado ao governo do Estado e ter uma taxa elevada de infecções por coronavírus.

