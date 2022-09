Cabo da PM é morto a tiros em Duque de Caxias; polícia do Rio quer informações sobre assassinato

Portal dos Procurados pede informações sobre responsáveis pela morte de Alan dos Santos Pereira, que estava de folga e foi assassinado na frente de familiares

Divulgação/PMRJ Agentes foram acionados para verificar uma ocorrência em uma rua e encontraram a vítima ferida



O Portal dos Procurados, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, divulgou um cartaz pedindo informações que possam ajudar a prender os envolvidos na morte de mais um policial militar. Trata-se do cabo Alan dos Santos Pereira, 40 anos, que foi morto a tiros no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele estava de folga e teria sido assassinado na frente da família. De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para verificar uma ocorrência em uma rua e encontraram a vítima ferida. O cabo chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Moacir do Carmo, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o PM caído no chão vestindo uma camisa do Brasil. Alan dos Santos era casado e deixou três filhos. Ele entrou na corporação em 2013 e trabalhava na unidade de polícia pacificadora em Nova Brasília. Com a morte do policial, já são 38 agentes militares mortos no Estado do Rio de Janeiro em 2022.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga