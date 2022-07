Caixa Econômica aprova auditoria externa para apurar denúncias de assédio contra Pedro Guimarães

Nova presidente chega ao cargo com vários desafios, dentre eles afastar outros integrantes da instituição que tenham tido participação no escândalo

EDU ANDRADE/Ascom/ME Daniella Marques Consentino toma posse como presidente da Caixa Econômica Federal na próxima terça-feira, 5



A posse da nova presidente da Caixa Econômica Federal está marcada para a próxima terça-feira, 5, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Daniella Marques foi nomeada após o vazamento de denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-presidente da instituição, Pedro Guimarães. Após a divulgação do escândalo, o Conselho de Administração do banco aprovou a contratação de uma auditoria externa para apurar as denúncias de assédio sexual contra Guimarães, que deixou o cargo para se defender das acusações, que também são investigadas pelo Ministério Público Federal.

O caso de Pedro Guimarães ganhou força também no Senado Federal e, durante sessão nesta quinta-feira, 30, o senador Jorge Kajuru (Podemos-SP) fez um discurso duro sobre as denúncias contra o ex-presidente. “Se o presidente Jair Bolsonaro, no convívio com o presidente da Caixa, soubesse desse seu vício, é evidente que ele teria sido demitido muito tempo atrás”, disse o parlamentar.

A nova presidente da Caixa chega com vários desafios ao cargo. Um deles é afastar outros integrantes da instituição que tenham tido participação no escândalo. Segundo algumas denúncias, há casos de um vice-presidente de Guimarães que atuava em conjunto com o então presidente nos casos de assédio. Há também outros relatos que indicam que houve acobertamento de denúncias no banco. No alto escalão são 12 vice-presidências e duas diretorias, jurídica e auditoria, vinculadas diretamente à presidência do banco. Em um comunicado, a Caixa Econômica Federal disse que o Conselho aprovou também a indicação da vice-presidência de habitação do banco, Henriete Alexandra, para exercer interinamente o cargo de presidente até a posse de Daniella Marques.