Caixa Econômica começa a liberar benefícios para vítimas das chuvas no litoral norte de SP

Saque Calamidade do FGTS e antecipação do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, estão dentro do pacote anunciado pela instituição

Marcelo Camargo/Agência Brasil Caixa Econômica Federal lança pacote de medidas de apoio aos moradores do litoral norte de SP



As pessoas atingidas pelas consequências das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo vão poder fazer o Saque Calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A ação faz parte de um pacote de medidas de apoio aos moradores da região organizado pela Caixa Econômica Federal. As vítimas também vão poder sacar de forma antecipada o Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família. As pessoas ainda poderão solicitar a pausa de 90 dias nos contratos de financiamento de imóveis, e as prestações serão incorporadas ao saldo devedor dos clientes. A Caixa também vai oferecer um suporte imediato aos clientes para que possam acionar o seguro habitacional, para que procedimentos que garantem indenizações possam ser feitos. As equipes técnicas da Caixa vão estar no litoral norte de São Paulo para avaliar os impactos das chuvas, principalmente nos empreendimentos de habitação social, e para prestar apoio aos moradores. Desde esta sexta-feira, 24, as agências da Caixa Econômica iniciaram o atendimento mais cedo, às 9 horas, para atender as vítimas da tragédia.

*Com informações da repórter Iasmin Costa