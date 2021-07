Caixa Econômica informará novas datas do auxílio emergencial pelo WhatsApp

Proposta é que os beneficiários recebam informações sobre os pagamentos pelo aplicativo; para receber os dados, é necessário cadastrar o número de celular no Caixa Tem

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Segundo informações da Caixa, mesmo as pessoas sem crédito e sem acesso à rede móvel vão receber as informações



Beneficiários do auxílio emergencial vão começar a receber informações sobre datas de depósito, de pagamento e de saque no celular. Isso porque a Caixa Econômica Federal e o WhatsApp fecharam uma parceria para o envio de mensagens sobre a ajuda assistencial. Para receber os dados, é necessário cadastrar o número de celular no aplicativo Caixa Tem. O presidente do banco, Pedro Guimarães, disse que mesmo pessoas sem crédito e sem acesso à rede móvel vão receber as informações. “Muitas das pessoas que vão receber, poder receber de graça essas mensagens, são pessoas mais humildes que não teriam condições normalmente. Então essa parceria vem disso, de ter o Whatsapp, que é o maior programa de comunicação celular do mundo, e a Caixa com essa participação social tendo 146 milhões de contas correntes ativas”, afirmou.

Segundo o diretor de Políticas Públicas para o WhatsApp no Facebook Brasil, Dario Durigan, as mensagens serão enviadas de uma conta oficial e verificada da Caixa, mas é preciso ficar em alerta para o risco de golpes. “Fiquem atentos recebendo essas mensagens de uma conta que é oficial da Caixa, não pede senha, não pede nenhum dado pessoal seu. Te leva informação, te leva benefício”, esclareceu. Os depósitos para beneficiários do auxílio que não estão inscritos no Bolsa Família começam neste sábado, 17, e seguem até 30 de julho. Os saques e as transferências serão autorizados entre 2 e 18 de agosto.

*Com informações da repórter Letícia Santini