Caixa anuncia a antecipação da 4ª parcela do auxílio emergencial; veja datas

Cronograma inicial previa pagamentos de 23 de julho a 22 de agosto para beneficiários não cadastrados no Bolsa Família; agora, transferências devem acontecer de 17 a 30 deste mês

ANDRE MELO ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Calendário prevê que a transferência dos valores para todas as contas digitais aconteça do dia 17 ao dia 30 deste mês



A Caixa Econômica Federal vai antecipar a quarta parcela do auxílio emergencial. Inicialmente, o cronograma previa o pagamento da nova parcela de 23 de julho a 22 de agosto para beneficiários não cadastrados no Bolsa Família, com saques de 13 de agosto a 10 de setembro. No entanto, agora, o calendário prevê que a transferência dos valores para todas as contas digitais aconteça do dia 17 ao dia 30 deste mês, seguindo o mês de aniversário dos beneficiários. As novas datas foram publicadas no site da Caixa nesta quinta-feira, 15. Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário de pagamentos segue o mesmo, com recebimento de 19 a 30 de julho, seguindo o número do NIS. O governo federal já anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses, o que significa que os pagamentos devem continuar até outubro, mantendo os repasses de R$ 150 a R$ 375. Aproximadamente 40 milhões de famílias brasileiras recebem o auxílio financeiro em razão da pandemia. Confira abaixo o novo cronograma de pagamentos, considerando o mês de nascimento:

Transferência

Janeiro: 17 de julho

Fevereiro: 18 de julho

Março: 20 de julho

Abril: 21 de julho

Maio: 22 de julho

Junho: 23 de julho

Julho: 24 de julho

Agosto: 25 de julho

Setembro: 27 de julho

Outubro: 28 de julho

Novembro: 29 de julho

Dezembro: 30 de julho

Saque