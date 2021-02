Caixa Econômica lança nova linha de crédito imobiliário atrelada à poupança

O banco vai financiar até 80% do valor de imóveis novos, usados, em construção ou reforma, com as melhores taxas da história

Marcelo Camargo/Agência Brasil Em 2020, a carteira de crédito da Caixa chegou a R$ 509 bilhões com 5.600 contratos ativos



A Caixa Econômica Federal lançou nesta quinta-feira, 25, uma nova linha de crédito imobiliário vinculada ao rendimento da caderneta de poupança. As taxas de juros vão variar de 3,25% a 3,99% mais a taxa referencial (TR), que hoje está zerada, e o rendimento da poupança. O banco vai financiar até 80% do valor de imóveis novos, usados, em construção ou reforma. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, o banco estuda reduzir o valor de entrada, que, atualmente, é de 20% do total.

Guimarães explicou também que pessoas que já têm contrato com outros bancos podem optar pela portabilidade, uma vez que a Caixa promete oferecer as menores taxas da história. “Se você tiver, se o cliente tiver um crédito imobiliário em outro banco, provavelmente, as nossas taxas serão as melhores. Nós receberemos também o financiamento das pessoas que tenham em outros bancos”, disse. Em 2020, a carteira de crédito da Caixa chegou a R$ 509 bilhões com 5,6 milhões de contratos ativos. Para 2021, a previsão é de crescimento, segundo Pedro Guimarães, de cerca de 15%.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin