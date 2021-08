Califórnia enfrenta segundo pior incêndio da história do Estado

Cidade histórica de Greenville, por exemplo, já foi completamente destruída pelo fogo

Assim como na Europa, algumas regiões do meio oeste dos Estados Unidos estão sofrendo bastante com as queimadas. A Califórnia é um dos que mais está sofrendo com os muitos focos de incêndio — já são mais de 14 focos diferentes acontecendo apenas no Estado. O número é superior ao maior incêndio já registrado na história da Califórnia, que hoje vive embaixo do segundo pior momento de queimadas. A região incendiada já é maior do que a Ilha de Maui e cidade de Nova York. Milhares de pessoas estão desabrigadas e uma dezena de bombeiros já foram feridos.

De acordo com as informações oficiais, o motivo dessas focos são dois: a seca prolongada, que segundo os cientistas é causada pela mudança climática e deixou parte do oeste ressacado, e a chegada das chuvas que levam muitos trovões. São dois perfis completamente diferentes. Na semana passado, a cidade de Greenville foi completamente destruída e já não existe mais. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, esteve lá e prestou solidariedade aos agentes e moradores e disse que pretende reconstruir a cidade. As cenas são desoladoras. Não há mais nada o que se fazer e a cidade histórica foi consumida pelo fogo — além da questão da fauna e flora que foi perdida. Muitos moradores perderam suas casas e estão morando em carros ou barracas na beira da estrada. O Estado de Nevada também está sofrendo.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano