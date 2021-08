Estados Unidos devem ser atingidos por pelo menos 21 furacões nos próximos meses

Temporada tem 65% de chances de ser mais agressiva do que a enfrentada no ano passado

EFE/NOAA/NHC Os furacões, como o La Ninã, que já passou algumas vezes pelos Estados Unidos, são velhos conhecidos dos norte-americanos e bem famosos



Os Estados Unidos devem ser atingidos por pelo menos 21 furacões entre os meses de agosto e outubro. É o que prevê o Centro Nacional de Furações dos EUA, responsável por controlar os fenômenos naturais no país. A temporada deve ser mais agressiva do que a enfrentada no ano passado. Antes, estavam previstos algo entre 12 e 15 furacões, mas o número foi atualizado nesta manhã e saltou para 21 — tudo isso porque outros cinco ou seis eventos naturais devem atingir a Costa Leste do país. Os furacões, como o La Ninã, que já passou algumas vezes pelos Estados Unidos, são velhos conhecidos dos norte-americanos e bem famosos pelo mundo pela sua força e capacidade de destruição. Estatisticamente, são pelo menos 65% de chances dessa temporada ser mais agressiva do que a anterior. A vinda de mais furacões agrava a chegada da variante Delta da Covid-19, que se expande com todas as forças. Os próximos meses merecem uma atenção especial de todos os americanos e pessoas que moram nos EUA.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano