Calor continuará no fim de semana em todo Brasil

Nos últimos dias, o Brasil tem enfrentado uma intensa onda de calor que, segundo a meteorologia, deve continuar até o final de semana. As altas temperaturas têm afetado principalmente as regiões centro e sul do país. No entanto, há uma previsão de mudança climática a partir do dia 10 de março, quando uma frente fria deve chegar, rompendo o bloqueio atmosférico responsável por manter as temperaturas elevadas.

Atualmente, as temperaturas em algumas áreas do Brasil podem facilmente ultrapassar os 40ºC. Regiões como o oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão entre as mais afetadas. Além disso, o sul de Mato Grosso do Sul e todo o estado de São Paulo também enfrentam calor intenso, sem previsão de chuva. O mapa de risco meteorológico indica que a umidade relativa do ar está abaixo do ideal para a saúde humana durante as horas mais quentes do dia, o que agrava a situação.

No entanto, há uma leve esperança de alívio para algumas áreas. Na capital fluminense, por exemplo, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde, embora sem grandes volumes. As temperaturas máximas previstas para hoje incluem 32ºC em São Paulo, 30ºC a 31ºC em Florianópolis e 27ºC em São Luís, onde há previsão de chuva intensa.

A chegada da frente fria trará um alívio temporário, especialmente para aqueles que planejam aproveitar o carnaval em São Paulo no final de semana. A expectativa é de que o clima mais ameno permita que os foliões se divirtam com mais conforto, proporcionando um respiro bem-vindo após dias de calor extremo.

