Bolsonaro classifica como ‘infantil’ o suposto plano de golpe encontrado pela PF

De acordo com as investigações da Policia Federal, o plano intitulado ‘Punhal Verde Amarelo’ foi desenvolvido por militares para matar Moraes, Lula e Alckmin

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ao retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro, Bolsonaro comentou sobre o assunto



O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, se referiu como “infantil” ao plano encontrado pela Polícia Federal que visava assassinar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, além do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. As investigações revelaram que o general Mário Fernandes, que atuou como secretário-executivo na gestão de Bolsonaro, foi o responsável pela criação desse plano, que incluía métodos como envenenamento e o uso de armamentos pesados.

Ao retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro, Bolsonaro comentou sobre o assunto, desqualificando a seriedade do plano e fazendo uma comparação com o atentado que sofreu em 2018, quando foi esfaqueado por Adélio Bispo. Ele questionou a profundidade das investigações em torno do caso, insinuando que a proposta era mais uma tentativa de desestabilização política.

“Pelo que eu vi lá [é um] plano infantil, pô. Sequestrar, envenenar.. Tem policial vendo a gente aqui. Vou sequestrar alguém e envenenar, toma um copinho de chumbinho. Tá de sacanagem, pô. Coisa infantil”, declarou Bolsonaro.

O plano, que recebeu o nome de “Punhal Verde e Amarelo”, foi impresso em duas ocasiões no Palácio do Planalto durante o ano de 2022. De acordo com a Polícia Federal, o documento foi criado digitalmente por Mário Fernandes e continha detalhes sobre as etapas de execução e a necessidade de armamento militar para a realização das ações propostas.

Mário Fernandes, que foi detido pela PF, decidiu permanecer em silêncio durante seu depoimento, o que levanta questões sobre a motivação e o contexto por trás da elaboração do plano.

