Jovem Pan > Notícias > Brasil > Calor persiste no Sudeste e Sul tem alerta para microexplosões e vendavais

Calor persiste no Sudeste e Sul tem alerta para microexplosões e vendavais

Instabilidade é causada pela combinação de um sistema de baixa pressão atmosférica com uma frente fria; Defesa Civil alerta para temporais, chuvas intensas e rajadas de vento que podem atingir todo o estado gaúcho 

  • Por Jovem Pan
  • 22/08/2025 10h02
  • BlueSky
WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam forte calor na região central de São Paulo Regiões Sudeste e Centro-Oeste registram um "veranico", com tempo firme e temperaturas elevadas

O Rio Grande do Sul está em alerta para condições de tempo severo nesta sexta-feira (22). A Defesa Civil emitiu um aviso para temporais, com previsão de chuvas intensas, raios, vendaval, queda de granizo e rajadas de vento que podem atingir ou superar os 90 km/h. Há, inclusive, a possibilidade do raro fenômeno de microexplosão. O alerta abrange diversas regiões do estado, incluindo o Sul (Pelotas, Rio Grande, Chuí, Bagé), Litoral Norte (Torres, Capão da Canoa), Costa Doce (Camaquã, Cristal) e os Vales do Taquari, Caí e Rio Pardo.

A instabilidade é causada pela combinação de um sistema de baixa pressão atmosférica com uma frente fria. Um bloqueio atmosférico no interior do Brasil impede o avanço do sistema, concentrando as chuvas fortes sobre o estado gaúcho.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Enquanto o Sul enfrenta o tempo severo, as regiões Sudeste e Centro-Oeste registram um “veranico”, com tempo firme e temperaturas elevadas. A capital paulista pode marcar 33°C, e Cuiabá deve atingir 39°C. No Nordeste, a faixa leste continua com chuvas recorrentes, enquanto o interior da região, assim como parte do Norte, também registra calor intenso.

*Com informações de Paula Nobre

Leia também

3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo
Inverno de 2025 é o mais frio em três décadas, mas país vive expectativa de veranico na próxima semana

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >