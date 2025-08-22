Calor persiste no Sudeste e Sul tem alerta para microexplosões e vendavais

Instabilidade é causada pela combinação de um sistema de baixa pressão atmosférica com uma frente fria; Defesa Civil alerta para temporais, chuvas intensas e rajadas de vento que podem atingir todo o estado gaúcho

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Regiões Sudeste e Centro-Oeste registram um "veranico", com tempo firme e temperaturas elevadas



O Rio Grande do Sul está em alerta para condições de tempo severo nesta sexta-feira (22). A Defesa Civil emitiu um aviso para temporais, com previsão de chuvas intensas, raios, vendaval, queda de granizo e rajadas de vento que podem atingir ou superar os 90 km/h. Há, inclusive, a possibilidade do raro fenômeno de microexplosão. O alerta abrange diversas regiões do estado, incluindo o Sul (Pelotas, Rio Grande, Chuí, Bagé), Litoral Norte (Torres, Capão da Canoa), Costa Doce (Camaquã, Cristal) e os Vales do Taquari, Caí e Rio Pardo.

A instabilidade é causada pela combinação de um sistema de baixa pressão atmosférica com uma frente fria. Um bloqueio atmosférico no interior do Brasil impede o avanço do sistema, concentrando as chuvas fortes sobre o estado gaúcho.

Enquanto o Sul enfrenta o tempo severo, as regiões Sudeste e Centro-Oeste registram um “veranico”, com tempo firme e temperaturas elevadas. A capital paulista pode marcar 33°C, e Cuiabá deve atingir 39°C. No Nordeste, a faixa leste continua com chuvas recorrentes, enquanto o interior da região, assim como parte do Norte, também registra calor intenso.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA