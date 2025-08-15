Inverno de 2025 é o mais frio em três décadas, mas país vive expectativa de veranico na próxima semana

Defesa Civil emitiu alerta para a umidade relativa do ar, que atingiu níveis desérticos e críticos

Gabriel Silva/E.Fotografia/Estadão Conteúdo Pedestres se protegem do frio na Avenida Paulista, na região central de São Paulo,



O Brasil enfrenta um cenário de extremos, com frio intenso e uma preocupante baixa umidade do ar na maior parte do território. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o inverno atual já é considerado um dos mais rigorosos das últimas décadas, registrando as temperaturas mais baixas dos últimos 20 a 30 anos. O principal alerta, emitido pela Defesa Civil, é para a umidade relativa do ar, que atingiu níveis desérticos e críticos.

Na quinta-feira (14), cidades do interior de São Paulo, como Ituverava, registraram apenas 8% de umidade, enquanto Tupã marcou 10%. A situação é semelhante em Mato Grosso, com índices de 8% em Alto Araguaia e 9% em Santo Antônio do Leste, o que eleva os riscos à saúde e o perigo de incêndios.

Enquanto o interior sofre com a secura, a chuva se concentra em áreas específicas. Há previsão de umidade e precipitação no litoral de Santa Catarina e Paraná, podendo ocorrer com um pouco mais de força também no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. No Nordeste, a aproximação de uma frente fria e o fenômeno das “ondas de leste” levam chuva para a costa, com alerta para o sul da Bahia e a região de Salvador. Já no Norte, a instabilidade provoca chuva mais forte em Roraima, Amapá e no norte do Amazonas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As temperaturas máximas refletem a diversidade climática do país. Enquanto Porto Alegre não deve passar dos 18°C, a capital paulista terá máxima de 21°C. Em contraste, o calor predomina no Centro-Oeste, com 30°C em Campo Grande e até 34°C em Cuiabá. Apesar do frio atual, a previsão para a próxima semana indica uma mudança significativa. A expectativa é de um veranico, com uma elevação acentuada das temperaturas, trazendo um calor fora de época para grande parte do Brasil.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA