Calor segue no Sudeste e acumulado de chuva pode chegar a 60 mm no Norte nesta segunda-feira

No Nordeste pode chover também, mas com menor intensidade, cerca de 15 milímetros; no Sul, a previsão é de tempo firme e temperatura baixas

A semana inicia com uma mudança significativa no cenário meteorológico do Brasil. Após um período de chuvas intensas, o Rio Grande do Sul terá uma trégua, enquanto a umidade relativa do ar atinge níveis críticos em diversas áreas do país, exigindo atenção da população.

Região Sul

No Sul, a forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias, causando estragos e deixando mais de 2 mil desalojados, dá uma pausa. A previsão é de tempo firme e temperaturas baixas, com possibilidade de geada. No entanto, a instabilidade migra para Santa Catarina e Paraná, onde a previsão indica a passagem de uma frente fria que pode gerar acumulados de até 100 milímetros de chuva, com precipitações a qualquer hora do dia.

Centro-Oeste e Sudeste

O Centro do Brasil continua com tempo seco. A previsão indica risco de baixa umidade, com níveis que podem chegar a 12% em áreas de Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Essa condição também afeta o interior de Minas Gerais, incluindo a região do Triângulo Mineiro, e o estado de São Paulo, que não têm previsão de chuva.

Norte e Nordeste

Na região Norte, são esperadas chuvas com acumulados que podem chegar a 60 milímetros em alguns pontos. No Nordeste, a previsão também é de chuva, porém com menor intensidade, cerca de 15 milímetros, especialmente na faixa litorânea. O interior da região, em áreas do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), segue com tempo seco e umidade do ar em estado de alerta.

Temperaturas pelo Brasil

As temperaturas apresentam grande variação em todo o território nacional. Enquanto Porto Alegre (RS) deve registrar máxima de 16°C, em Manaus (AM) os termômetros podem chegar a 36°C. Em São Paulo (SP), a máxima prevista é de 25°C e em Cuiabá (MT), de 27°C. Salvador (BA) terá um clima mais ameno, com máxima de 26°C.

