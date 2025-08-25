Tarcísio intensifica idas a Brasília em meio a especulações sobre 2026

Governador de São Paulo retorna a capital pela terceira vez no mês para comemoração do aniversário do Republicanos

MIGUEL PESSOA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desembarca, nesta segunda-feira (25), mais uma vez em Brasília



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, desembarca, nesta segunda-feira (25), mais uma vez em Brasília. Ele chega no início da tarde, para os eventos de comemoração do aniversário de seu partido, o Republicanos, e deve dormir na cidade. Essa será a terceira vez somente em agosto que Tarcísio participa de compromissos na capital federal. No início do mês, no dia 7, o chefe do Executivo paulista esteve no local para participar de um jantar de governadores da direita na casa de Ibaneis Rocha (DF). Na ocasião, ele também aproveitou para fazer uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar.

Depois, no dia 19, retornou a Brasília para a convenção que formalizou a federação União Progressista. Ele discursou no evento, mesmo não fazendo parte de nenhuma das siglas envolvidas (União e PP), e depois participou de jantar na casa de Antonio Rueda, presidente do União Brasil, também com governadores de direitas, dirigentes de diversas siglas do espectro político e outras autoridades. Até o presidente da Câmara, Hugo Motta, esteve rapidamente no local. Dessa vez, ele também dormiu na cidade, e passou o dia seguinte despachando do escritório de São Paulo na capital federal.

Em julho, Tarcísio também organizou uma viagem às pressas para lá, logo depois do anúncio do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na época, ele almoçou com Jair Bolsonaro em uma churrascaria.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.