Câmara deve instalar CPIs das Americanas, das Apostas Esportivas e do MST nesta quarta-feira

Apesar do volume de comissões parlamentares de inquérito simultâneas na casa, o presidente Arthur Lira (PP) destaca que os trabalhos e votações devem acontecer normalmente

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Fachada do palácio do Congresso Nacional, localizado em Brasília, com a Câmara dos Deputados à direita e o Senado Federal à esquerda



Nesta quarta-feira, 17, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), pretende instalar pelo menos três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). A primeira CPI deve investigar as supostas fraudes contábeis cometidas pelo Grupo Americanas, a segunda vai apurar o esquema ilegal por trás da manipulação de jogos para obter lucros em apostas esportivas e a terceira diz respeito às invasões de terras promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Lira pediu que os líderes partidários indiquem logo os nomes que farão parte destes colegiados. Alguns nomes já são cotados, como por exemplo o do deputado Ricardo Salles (PL), que é apontado como possível relator da CPI do MST, juntamente com o deputado coronel Zucco (Republicanos), que deve ser o presidente da comissão. Para a CPI das Apostas, o deputado Felipe Carreras (PSB), autor do pedido de abertura da comissão, deve ser o relator e a presidência está entre os deputados André Fufuca (PP) ou Julio Arcoverde (PP). Apesar do grande número de CPIs instaladas na Câmara ao mesmo tempo, o presidente Arthur Lira destacou que os trabalhos e votações seguirão normalmente.

*Com informações da repórter Iasmin Costa