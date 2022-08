Câmara do Rio de Janeiro decide se vai cassar mandato de Gabriel Monteiro nesta quinta-feira

Decisão necessita de 34 votos do total de 50 vereadores ativos na casa neste momento

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vereador Gabriel Monteiro pode ter seu mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em processo interno



O plenário da Câmara de vereadores do Rio de Janeiro decide nesta quinta-feira, 18, se vai cassar ou não o mandato de Gabriel Monteiro (PL), acusado de quebra de decoro parlamentar. Ele foi denunciado por ex-assessores e pessoas próximas por abusos físicos, morais, psicológicos e sexuais. Para que o mandato de Monteiro seja cassado são necessários 34 votos de um total de 50 vereadores ativos na casa. A votação terá início no meio da tarde. Na última quarta, 17, a comissão de Constituição e Justiça da Câmara não aceitou um recurso da defesa do vereador contra a decisão tomada pelo Conselho de Ética da casa, que propõe que Monteiro perca o mandato por quebra de decoro parlamentar. A defesa do vereador alega que o processo no Conselho de Ética teria tido várias valhas processuais e desrespeitado a legislação em vigor. Os vereadores dr. Gilberto (Podemos) e Inaldo Silva (Republicanos), que fazem parte da CCJ da Câmara Municipal, alegam que foi dado amplo direito de defesa ao ex-PM e vereador Gabriel Monteiro. A defesa diz que vai até o final para tentar provar a inocência do parlamentar e que ele está sendo alvo de um conluio que visa destruir a imagem e reputação dele.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga