Campanha de Bolsonaro pede ao TSE troca da foto da urna para uma em que ele está sorrindo

A equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a substituição da foto a ser exibida para os eleitores nas urnas no dia da votação. A troca seria de uma foto na qual o presidente aparece com um semblante sério, para outra na qual ele está sorrindo. A primeira fotografia teria sido enviada por engano ao TSE. O pedido de alteração conta no processo de registro de candidatura, mas entrou no sistema do Tribunal apenas nesta quarta-feira, 17. Na petição, os advogados informaram que o requerimento foi entregue fisicamente no dia 15 de agosto. O prazo para o TSE julgar eventuais recursos se encerra no dia 12 de setembro. O assunto foi tema de postagens nas redes sociais opinando sobre o fato de Bolsonaro ser o único candidato à presidência que não estava sorrindo na foto da urna.

*Com informações da repórter Carolina Abelin