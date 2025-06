Câmara dos Deputados acompanhará execução das obras do túnel Santos-Guarujá

Comissão de Viação e Transporte instalou na última quarta-feira (25) a subcomissão especial para monitorar todas as etapas da construção inédita que ligará as duas cidades do litoral paulista

A Câmara dos Deputados deu um passo significativo ao instalar uma comissão especial destinada a acompanhar as obras do túnel Santos-Guarujá, uma construção inédita no Brasil. A iniciativa partiu da comissão de Viação e Transporte, que foi responsável pela instalação ocorrida na última quarta-feira (25). Composta por membros da Câmara dos Deputados, a comissão tem como objetivo garantir que o projeto seja executado de forma eficiente e transparente. Na primeira reunião, foram eleitos o presidente e o vice-presidente da comissão, com a liderança do deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. A primeira reunião para definir os detalhes do acompanhamento das obras está prevista para a próxima semana.

O túnel Santos-Guarujá será uma estrutura submersa que ligará as duas cidades, com mais de 1 km de extensão, dos quais 870 metros serão submersos. Este projeto inovador permitirá a passagem de carros, bicicletas e pedestres, oferecendo uma nova alternativa de mobilidade para a região. Devido à sua natureza inédita e complexa, a Câmara dos Deputados considerou essencial o acompanhamento das obras para garantir que todos os aspectos técnicos e de segurança sejam devidamente observados. A construção é fruto de uma parceria entre o governo estadual e federal, atendendo a um antigo pedido das cidades do litoral paulista, que buscam melhorar a infraestrutura de transporte na região.

As obras, que ainda não tiveram início, serão realizadas em parceria com o setor privado, o que envolve processos de edital, leilão e concessão, previstos para o segundo semestre. A expectativa é que a construção dure alguns anos, exigindo um planejamento cuidadoso e uma execução precisa. A comissão especial terá a responsabilidade de acompanhar todo o processo, desde o edital até a conclusão das obras, enfrentando os desafios que uma obra dessa magnitude apresenta. Este acompanhamento é crucial para assegurar que o projeto seja concluído dentro do prazo e do orçamento estipulados, além de garantir a qualidade e a segurança da construção.

