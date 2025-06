Guarujá é a cidade mais segura do Litoral Sul de São Paulo, segundo SSP

Levantamento, que analisou o primeiro trimestre de 2025, revelou uma queda significativa na taxa de homicídios, com uma redução de 27% em comparação ao ano anterior

Recentes dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo destacam Guarujá como a cidade mais segura do litoral sul paulista. O levantamento, que analisou o primeiro trimestre de 2025, revelou uma queda significativa na taxa de homicídios, agora registrada em 2,7 por 100.000 habitantes. Este número representa uma redução de 27% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, os índices de furtos e roubos também apresentaram diminuição, com registros de 5,5 e 3,3 por 100.000 habitantes, respectivamente.

O prefeito de Guarujá, Farid Madi, anunciou planos para implementar um sistema de segurança semelhante ao Smart Sampa, que será integrado à Muralha Paulista e ao governo estadual. Essas ações têm como objetivo manter a baixa criminalidade na região. Desde 30 de maio, a operação “Ocupação” tem sido realizada, com foco na segurança da orla e do centro da cidade. Nos últimos dois fins de semana, ele afirma que não foram registradas ocorrências criminais em áreas como Pitangueiras e o centro.

A administração municipal está planejando anunciar novas ações e aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) para garantir a segurança contínua do litoral paulista.

