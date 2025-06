Câmara dos Deputados aguarda Haddad e Gleisi para falar sobre PL que altera a legislação sobre IR

Convocação dos ministros tinha como objetivo principal esclarecer questões relacionadas à isenção do Imposto de Renda e ao consignado do CLT; no entanto, as mudanças no IOF trouxeram um novo tema para ser abordado

Heuler Andrey / AFP Reunião, inicialmente marcada para maio, foi adiada para 11 de junho



A Câmara dos Deputados convocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para uma audiência a fim de discutir um projeto de lei que propõe alterações na legislação do Imposto de Renda. A reunião, inicialmente marcada para maio, foi adiada para 11 de junho. A convocação tinha como objetivo principal esclarecer questões relacionadas à isenção do Imposto de Renda e ao consignado do CLT. No entanto, uma recente ação envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) trouxe um novo tema para ser abordado por Haddad.

A decisão de Haddad de implementar mudanças no IOF sem consultar o Congresso Nacional gerou descontentamento tanto na Câmara quanto no Senado. Apesar das críticas, o ministro não demonstrou resistência em comparecer ao Congresso e expressou seu interesse em dialogar com os parlamentares. Ele também se mostrou disposto a comparecer ao Senado Federal, seja por convocação obrigatória ou por convite. Essa situação levantou preocupações sobre o desgaste de sua imagem, especialmente considerando a possibilidade de Haddad ser um potencial sucessor de Lula nas eleições de 2026.

Dentro do governo, não há consenso sobre o impacto dessa situação nas urnas, mas há um reconhecimento de que a imagem do ministro pode ser prejudicada por decisões tomadas sem diálogo com o Congresso. Além disso, há um desgaste econômico associado à questão, que pode afetar a percepção pública de sua gestão. Haddad está empenhado em restaurar sua imagem e reestabelecer o diálogo com o Congresso na audiência marcada para junho. A expectativa é que essa iniciativa ajude a mitigar o desgaste e a melhorar a percepção pública de sua atuação.

*Com informações de Bruno Pinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA